Для любителей ходить с водичкой: Ringo - не только бутылка, но и подставка под смартфон

Как сообщает производитель на краудфандинговой платформе Kickstarter, Ringo сохранит ваш напиток “горячим или холодным в течение всего дня”, а магнитное крепление “надежно и удобно удержит ваше устройство независимо от того, пуста бутылка или полна”.

Так что для любитель ходить с водичкой - вариант хороший. Краудфандинговая кампания заканчивается через 22 дня, после чего начнутся поставки всем, кто проспонсировал разработку на платформе, после чего бутылки появятся в продаже.