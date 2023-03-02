Для любителей ходить с водичкой: Ringo - не только бутылка, но и подставка под смартфон

Для любителей ходить с водичкой: Ringo - не только бутылка, но и подставка под смартфонЖдем старта продаж
В этом месяце начнутся поставки Ringo – термокружки, крышка которой представляет собой еще и магнитную подставку для вашего смартфона. Цена вопроса начинается всего с 59 долларов.
Фото: Ringo
Ringo сделана из нержавеющей стали с двойными стенками, к ней также прилагается крепление для телефона MagSafe, интегрированное напрямую в крышку бутылки.
Как сообщает производитель на краудфандинговой платформе Kickstarter, Ringo сохранит ваш напиток “горячим или холодным в течение всего дня”, а магнитное крепление “надежно и удобно удержит ваше устройство независимо от того, пуста бутылка или полна”.
Так что для любитель ходить с водичкой - вариант хороший. Краудфандинговая кампания заканчивается через 22 дня, после чего начнутся поставки всем, кто проспонсировал разработку на платформе, после чего бутылки появятся в продаже.