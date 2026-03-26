Опубликовано 26 марта 2026, 06:261 мин.
Для любителей ретро: представлен BB-777 — бумбокс в стиле 80-х с BluetoothИ CD-плеером
Bumpboxx представила новую портативную аудиосистему BB-777. Внешне она почти полностью копирует популярный в 80-х Sharp GF-777. Даже сейчас оригинал продается в среднем за 2000 долларов. Новинка же сочетает винтаж с современными удобствами.
Устройство получило два кассетных «порта», слот для CD, FM/AM-радио, разъем для флешки, AUX и Bluetooth. Еще одна полезная функция — возможность записывать музыку с кассет, радио или CD прямо на USB-накопитель.
За звук отвечают шесть динамиков общей мощностью 270 ватт. Спереди есть два входа для микрофонов. Весит устройство почти 13 килограммов (для переноски предусмотрены ручка и ремень).
BB-777 заглянул на Kickstarter. Первые покупатели смогут заказать его за 649 долларов, а после старта розничных продаж цена вырастет до 1049 долларов. Поставки обещают начать в июне.