Для людей создали третью руку: ей можно управлять дыханием

В отличие от традиционных протезов, предназначенных для замены утраченных конечностей, новое устройство представляет собой дополнительную, которой пользователь может управлять, сохраняя при этом возможность полностью использовать свои естественные руки.

Устройство, надеваемое на грудь, использует датчик, прикрепленный к эластичному ремню, для отслеживания диафрагмальных движений. Глубоко вдыхая, пользователь может вытянуть роботизированную руку, а выдыхая — втянуть ее. Нормальное дыхание поддерживает положение руки.

Первоначальные испытания проводились в VR, где участники быстро адаптировались к управлению виртуальной рукой с помощью дыхания. Последующие испытания в реальном мире с простым роботизированным манипулятором подтвердили, что те, кто был знаком с VR-версией, смогли перейти к управлению физическим манипулятором без особых проблем.

Технология многообещающа, но пока находится на ранней стадии развития. Сейчас исследователи сосредоточены на улучшении способности руки захватывать предметы.