Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2025, 03:00
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Для медицинских исследований в США наступили кризисные времена

Они вступили в фазу кризиса
На протяжении десятилетий США были одними из лидеров в области медицинских исследований, способствуя таким жизненно важным открытиям, как вакцина от полиомиелита и операция по шунтированию сердца. Но недавнее замораживание федерального финансирования поставило это лидерство под угрозу, пишут местные СМИ.
Для медицинских исследований в США наступили кризисные времена
© Ferra

Администрация Трампа временно приостановила выдачу всех федеральных грантов и займов, чтобы обеспечить выполнение новых указов. Хотя некоторые области восстановили финансирование, университеты и исследовательские институты остаются в «неопределенности» относительно своего будущего. Ученые беспокоятся о последствиях, в том числе об остановке клинических испытаний, неоплаченных исследователях и «напрасно потраченных годах работы».

Джей Остин, профессор психиатрии и генетики, называет ситуацию «ужасающей» и имеющей «непосредственные последствия для жизни людей». Заморозка затрагивает такие учреждения, как Национальные институты здоровья (NIH), которые ежегодно распределяют гранты на сумму около 48 миллиардов долларов. Если задержки с финансированием будут продолжаться, медицинским достижениям может быть нанесен «долгосрочный ущерб».

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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