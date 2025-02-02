Для медицинских исследований в США наступили кризисные времена

Администрация Трампа временно приостановила выдачу всех федеральных грантов и займов, чтобы обеспечить выполнение новых указов. Хотя некоторые области восстановили финансирование, университеты и исследовательские институты остаются в «неопределенности» относительно своего будущего. Ученые беспокоятся о последствиях, в том числе об остановке клинических испытаний, неоплаченных исследователях и «напрасно потраченных годах работы».

Джей Остин, профессор психиатрии и генетики, называет ситуацию «ужасающей» и имеющей «непосредственные последствия для жизни людей». Заморозка затрагивает такие учреждения, как Национальные институты здоровья (NIH), которые ежегодно распределяют гранты на сумму около 48 миллиардов долларов. Если задержки с финансированием будут продолжаться, медицинским достижениям может быть нанесен «долгосрочный ущерб».