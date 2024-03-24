Для нахождения жизни достаточно одной частицы льда с чужих лун

Это исследование дает надежду будущим миссиям, таким как Europa Clipper, которая стартует этой осенью. Ключ к разгадке — в приборах, которыми оснащены эти миссии, а именно в масс-спектрометрах, которые анализируют химический состав образца. «Наши результаты показывают, что даже крошечное количество клеточного материала может быть идентифицировано масс-спектрометром», — говорит ведущий автор исследования Фабиан Кленнер. «Это укрепляет нашу уверенность в том, что мы сможем обнаружить жизнь, подобную земной, с помощью этих новых приборов».

Исследование было сосредоточено на особом типе бактерий, Sphingopyxis alaskensis, известных тем, что они процветают в холодных, бедных питательными веществами средах. Эти крошечные организмы — идеальные кандидаты для существования на ледяных лунах. Исследователи имитировали среду ледяного шлейфа, распыляя жидкую воду в вакуумной камере, а затем анализируя образовавшиеся капли с помощью лазера. Исследование показало, что приборы, подобные анализатору пыли на поверхности Europa Clipper, могут обнаружить клеточный материал всего в одном из сотен тысяч ледяных частиц.

Успех зависит от анализа отдельных частиц, где может быть сконцентрирован биоматериал, а не от усреднения по большому образцу. Такой подход значительно повышает вероятность обнаружения отпечатков жизни.