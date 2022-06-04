Для остановки школьных терактов в дроны встроили шокеры

На этой неделе компания Axon представила свою идею, объявив о начале официальной разработки "несмертельной дистанционно управляемой беспилотной системы TASER". Компания надеется, что после полной разработки ее беспилотник Taser будет способен обезвредить стрелка "менее чем за 60 секунд".

Хотя компания считает, что эти шоковые устройства размером с небольшую коробку могут потенциально спасать жизни во время школьных перестрелок, группы защиты частной жизни и гражданских свобод сообщили Gizmodo, что, по их мнению, дроны могут принести больше вреда, чем пользы, и могут быть использованы для жестокого подавления протестующих и других политических диссидентов.