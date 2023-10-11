Для питания ИИ может потребоваться столько же энергии, сколько небольшой стране

Генеративный ИИ, например, ChatGPT, требует энергоемкого обучения за счет подачи моделям огромного количества данных. Например, компания Hugging Face сообщила, что ее многоязычный ИИ, генерирующий текст, в процессе обучения потреблял 433 мегаватт-часа, что эквивалентно энергоснабжению 40 средних американских домов в течение года. Энергопотребление ИИ не ограничивается только обучением; развертывание инструментов ИИ для решения задач, таких как генерация текста или изображений, потребляет значительную вычислительную мощность и энергию.

Усилия по повышению эффективности ИИ могут парадоксальным образом привести к росту энергопотребления. Де Врис предупреждает, что стремление к повышению эффективности ИИ может привести к расширению его использования и применения, что в конечном итоге приведет к увеличению спроса на ресурсы.

Учитывая энергоемкость ИИ, де Врис подчеркивает важность разумного выбора приложений для ИИ и учета его влияния на окружающую среду, поскольку широкое распространение ИИ может привести к уровню энергопотребления, сравнимому с целыми странами, такими как Нидерланды или Аргентина.