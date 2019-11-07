Для подростков ввели «комендантский час» по компьютерным играм

По будням несовершеннолетним разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на главное государственное управление по делам печати и издательства КНР.

Активность детей будут отслеживать через специальные идентификаторы. Для того, чтобы система работала, издателей игр обяжут требовать реальные имена пользователей и их контактные данные при регистрации учётных записей.

Помимо этого, подросткам до 16 лет можно будет тратить на внутриигровые предметы не более 200 юаней в месяц. А пользователям в возрасте от 16 до 18 лет — не более 400 юаней.

Всё это делается, чтобы «защитить» подростков от игровой зависимости.