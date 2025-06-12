Наука и технологии
Опубликовано 12 июня 2025, 23:40
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Для ракеты «Союз-5» изготовили двигатель второй ступени

Прогресс на лицо
В России завершили производство двигателя РД0124МС для второй ступени новой ракеты «Союз-5». Об этом сообщил «Роскосмос» в своём Telegram-канале. Их слова передает Лента.ру.
Для ракеты «Союз-5» изготовили двигатель второй ступени
© Kirill Borisenko / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Двигатель был полностью спроектирован в цифровом формате. Он предназначен для первого пуска ракеты, который планируют провести в ближайшем будущем. В этом году пройдут финальные испытания двигателя.

Ранее стало известно, что ракету «Союз-5» планируют доставить на космодром Байконур в октябре для подготовки к тестовому запуску. Также в декабре 2023 года сообщили о сборке второго летного двигателя для первой ступени этой же ракеты. Разработкой занималось НПО «Энергомаш».

Новая ракета «Союз-5» относится к среднему классу и разрабатывается как часть перспективной российской космической программы.