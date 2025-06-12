Для ракеты «Союз-5» изготовили двигатель второй ступени

Опубликовано 12 июня 2025, 23:401 мин.
Для ракеты «Союз-5» изготовили двигатель второй ступениПрогресс на лицо
В России завершили производство двигателя РД0124МС для второй ступени новой ракеты «Союз-5». Об этом сообщил «Роскосмос» в своём Telegram-канале. Их слова передает Лента.ру.
Двигатель был полностью спроектирован в цифровом формате. Он предназначен для первого пуска ракеты, который планируют провести в ближайшем будущем. В этом году пройдут финальные испытания двигателя.
Ранее стало известно, что ракету «Союз-5» планируют доставить на космодром Байконур в октябре для подготовки к тестовому запуску. Также в декабре 2023 года сообщили о сборке второго летного двигателя для первой ступени этой же ракеты. Разработкой занималось НПО «Энергомаш».
Новая ракета «Союз-5» относится к среднему классу и разрабатывается как часть перспективной российской космической программы.