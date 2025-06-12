Для ракеты «Союз-5» изготовили двигатель второй ступени

Двигатель был полностью спроектирован в цифровом формате. Он предназначен для первого пуска ракеты, который планируют провести в ближайшем будущем. В этом году пройдут финальные испытания двигателя.

Ранее стало известно, что ракету «Союз-5» планируют доставить на космодром Байконур в октябре для подготовки к тестовому запуску. Также в декабре 2023 года сообщили о сборке второго летного двигателя для первой ступени этой же ракеты. Разработкой занималось НПО «Энергомаш».

Новая ракета «Союз-5» относится к среднему классу и разрабатывается как часть перспективной российской космической программы.