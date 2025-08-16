Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2025, 17:15
Для роботов создали сенсор, что ищет яблоки по вибрациям

Новый сенсор SonicBoom
Учёные из Института робототехники Университета Карнеги-Меллона разработали устройство SonicBoom, которое находит плоды, например яблоки, по вибрациям при прикосновении. В будущем технология сможет помочь роботам в садах — от обрезки веток до поиска спелых фруктов, скрытых за листвой.
© Carnegie Mellon University

В отличие от людей, которые могут на ощупь найти плод среди листьев, роботы обычно полагаются на камеры. Но в густых кронах это плохо работает. SonicBoom решает проблему, используя контактные микрофоны, которые улавливают колебания через соприкосновение с объектом, а не через воздух, как обычные микрофоны.

В прототипе шесть таких микрофонов установлены внутри отрезка пластиковой трубы. При касании ветки они фиксируют вибрации, а система по разнице сигналов определяет точное место контакта с точностью до нескольких миллиметров. Труба защищает микрофоны от повреждений.

Модель обучили на данных от 18 000 касаний деревянного стержня. Сейчас SonicBoom лучше всего определяет твёрдые объекты, но настройка позволит находить и мягкие фрукты или овощи.