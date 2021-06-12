Для российских истребителей сделают индонезийские бомбы

Эти истребители Военно-воздушные силы (ВВС) Индонезии купили у России. Как пишет «Военное обозрение», в PT Dahana заявили, что производимые компанией «бомбы серии P... могут использоваться на самолётах российского стандарта». Отмечается, что эти боеприпасы стали для индонезийских истребителей самым уважаемым вооружением.

К серии P относятся изделия P-100L, P-250L и P-500L. Они могут использоваться против зданий, бункеров и движущихся объектов. PT Dahana может ежегодно производить до трёх тысяч бомб указанного семейства.

Также в СМИ рассказали, что стоящие на вооружении ВВС Индонезии истребители стреляют в основном по наземным целям. Не исключено, что это обусловлено высокой стоимостью ракет в сравнении с бомбами.