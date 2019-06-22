Для российских космонавтов разработали правила поведения в интернете

Проект с кодексом размещён на официальном портале нормативно-правовых актов. Если его утвердят, то российским космонавтам придётся соблюдать все правила, описанные там. Так, например, им нельзя будет публично высказывать своё отношение к деятельности «Роскосмоса», «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов ‎имени Ю.А.Гагарина» и отряда космонавтов.

Космонавтам необходимо будет воздерживаться от использования нецензурной лексики, а также некорректного поведения в социальных сетях и в интернете. В частности, им нельзя будет размещать фотографий и (или) информацию о других лицах без их разрешения.

Внешний вид космонавтов, согласно документу, должен соответствовать общепринятому деловому стилю.