Для российских военных создали экзоскелет с третьей рукой

Сообщается, что экзоскелетный комплект имеет электроприводы, которые снимают нагрузку с человека, когда он стоит. Так ему легче переносить грузы. Сам экзоскелет весит 20 килограммов, а вот человек в нём может поднимать грузы весом до 60 килограммов. Третья рука-манипулятор, кстати, весит 12 килограммов. «Российская газета» пишет, что экзоскелет снимает нагрузку на оператора до 90%.

Испытатели признали, что пока использовать экзоскелет в бою некомфортно. Устройство, скорее, пригодится для военнослужащих ремонтных подразделений. Впрочем, журналисты пишут, что экзоскелет помог бы и полиции: третья рука держала бы щит и освобождала руки.