Для российских военных создали новые огнемёты

Об этом журналистам рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По его словам, ТОС-2 превзойдёт предшественницу в эксплуатационных характеристиках, защите экипажа, скорострельности и точности. Также её отличительной особенностью станет использование колёсного шасси вместо гусеничного.

Новую огнемётную систему должны будут впервые показать на параде в честь празднования 75-летия Победы.

Напомним, ТОС-1 и ТОС-1А способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушить здание. Эти системы предназначены большей частью для решения локальных задач.