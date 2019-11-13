Наука и технологии
Сегодня 11:06
Для российских военных создали новые огнемёты
Они будут достроены в 2020 году
Уже в следующем году в России должна завершиться разработка новой тяжёлой огнеметной системы ТОС-2. Сейчас на вооружении российской армии стоит ТОС-1 «Буратино» и её модернизированная версия ТОС-1А «Солнцепёк».
Об этом журналистам рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По его словам, ТОС-2 превзойдёт предшественницу в эксплуатационных характеристиках, защите экипажа, скорострельности и точности. Также её отличительной особенностью станет использование колёсного шасси вместо гусеничного.
Новую огнемётную систему должны будут впервые показать на параде в честь празднования 75-летия Победы.
Напомним, ТОС-1 и ТОС-1А способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушить здание. Эти системы предназначены большей частью для решения локальных задач.