Для российских военных создали водородную зарядку

Новое зарядное устройство не требует перезарядки от генератора. Оно оснащено водородным топливным элементом. Продуктами реакции являются вода и углекислый газ, что делает устройство безвредным для окружающей среды. Оно может выдавать до 150 Вт мощности в зависимости от исполнения.

Разработку можно использовать для зарядки военных раций, навигационных устройств, лазерных дальномеров — всего, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях.

ТАСС пишет, что зарядное устройство имеет зарубежные аналоги, но у него есть преимущество перед ними. Иностранные устройства весят более двух килограммов, а российское — меньше 1,5 килограмма. Это облегчает использование зарядного устройства и в учебной обстановке, и в боевых целях. Разработка не требует перезарядки. Нужно просто сменить водородный топливный элемент.

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