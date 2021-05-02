Для российского спецназа создадут необычное оружие

Сообщается, что проект мини-РСЗО уже показали военным. В Минобороны его даже поддержали. Компактную реактивную систему залпового огня хотят устанавливать на внедорожники-пикапы. В качестве боеприпасов будут использоваться неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибром 80 мм, пишет «РИА Новости».

К 2022 году в России должны определиться, нужна ли армии такая мини-РСЗО. Отмечается, что боеприпасы С-8 могут быть особенно эффективны при ударах по площадям. Они могут поражать живую силу и технику на расстоянии в сотни метров.

Отмечается, что такое оружие давно применяют армии многих стран мира. Например, в Китае есть Type 63.