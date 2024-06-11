Для российской военной техники запатентовали специальный клей

Токопроводящие клеи играют ключевую роль в создании электрических контактов в сложных конструкциях и микросхемах. В отличие от других методов, они не требуют высоких температур, сохраняя стабильность микросхем.

Разработанный клей обладает широким диапазоном работоспособности и высокой электропроводностью, что делает его идеальным для различных классов электроники, включая military-grade приборы.

Генеральный директор Центрального конструкторского бюро радиоматериалов Валерий Сазонов отметил, что новый клей проходит госиспытания и после завершения этого этапа будет готов к серийному производству.