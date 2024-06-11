Для российской военной техники запатентовали специальный клей

Опубликовано 11 июня 2024, 23:23
1 мин.
Для российской военной техники запатентовали специальный клейРазработанный холдингом "Росэлектроника"
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил клей для монтажа микросборок и радиоэлектронной аппаратуры, его можно использовать для военной техники. Этот клей, разработанный без аналогов в России, обладает высокой электро- и теплопроводностью, позволяя отказаться от иностранных материалов. Он был запатентован.
Токопроводящие клеи играют ключевую роль в создании электрических контактов в сложных конструкциях и микросхемах. В отличие от других методов, они не требуют высоких температур, сохраняя стабильность микросхем.
Разработанный клей обладает широким диапазоном работоспособности и высокой электропроводностью, что делает его идеальным для различных классов электроники, включая military-grade приборы.
Генеральный директор Центрального конструкторского бюро радиоматериалов Валерий Сазонов отметил, что новый клей проходит госиспытания и после завершения этого этапа будет готов к серийному производству.