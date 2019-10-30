Для РЖД готовят вагоны с распознаванием лиц и домофонами

Технологии «умного» купе позволят пассажирам регулировать со смартфона свет и температуру, общаться с проводником онлайн, заказывать блюда в ресторане и получать информацию о поездке (например, время в пути и остановки).

Разработчики предполагают, что в отеле на колёсах пассажиров будет проверять система распознавания лиц. Купе в вагонах будут одноместными, двухместными и четырёхместными. Их оборудуют электронными замками и видеодомофонами. Конечно, на протяжении всего пути в вагонах будет работать Wi-Fi. Окна хотят использоваться в качестве экранов.

По словам представителей «Трансмашхолдинга», такие поезда подойдут и для коротких, и для долгих путешествий. Пока они существуют только на стадии концепции.