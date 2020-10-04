Наука и технологии
Сегодня 18:19
Для самца выдры создали специальный сайт знакомств
Самка уже нашлась
В заповеднике британского графства Корнуолл сотрудники создали специальный сайт знакомств для одного самца выдры по имени Харрис. Он очень тосковал после смерти своей партнёрши, и специалисты решили помочь ему.
Харрису десять лет, он самец восточной бескоготной выдры. Животное попало в заповедник в 2016 году и жило там с партнёршей по имени Абрикоска. В августе самка умерла. Кураторы заповедника рассказали, что выдры обычно живут в парах, и потому смерть партнёрши стала для Харриса ударом.
Команда заповедника завела для самца свой «сайт знакомств». Это была страничка с фотографиями Харриса и его анкетой. Самца выдры описали как «очень внимательного, хорошего слушателя и любителя обниматься».
Этот сайт отправили сотрудникам других британских заповедников. В итоге нашлась самка по имени Тыква. Её скоро отвезут на знакомство с Харрисом.