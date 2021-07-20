Для смартфонов создали защитное стекло, которое само затягивает трещины

Исследователи синтезировали органический кристаллический материал, который имеет уникальную внутреннюю молекулярную структуру. Это позволяет ему восстанавливаться при повреждениях. Учёные показали, как материал самостоятельно «заживляет» трещины почти сразу после их образования.

Самовосстанавливающиеся материалы существуют уже давно, но обычно они мягкие. Кроме того, им нужны внешние агенты для самовосстановления, например тепло и свет. Новый же материал в десять раз твёрже других.

Разработка, вероятно, найдёт широкое применение в бытовой электронике. Один из исследователей сказал, что из материала можно изготовить экраны мобильных телефонов, которые отремонтируют сами себя, если упали и повредились.