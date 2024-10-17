Для собак создали «говорящий» ошейник: будущее общения человека и животного

Ошейник в настоящее время доступен только для кошек и собак, но компания планирует расширить свои предложения на других животных. Идея Shazam возникла из опыта Джона МакХейла с его собакой Роско, которую укусила гремучая змея. МакХейл понял важность «эффективного общения» со своим питомцем во время этого «стрессового периода».

Shazam также предлагает практические функции, такие как оповещения о безопасности и отслеживание рутины. Однако зависимость ошейника от предварительно записанных ответов и потенциальное злоупотребление вызывают опасения по поводу его эффективности и этических последствий у Wired, о чем они написали в своей недавней статье.

Новый собеседник в квартире.