Для собак создали «говорящий» ошейник: будущее общения человека и животного

Опубликовано 17 октября 2024, 14:151 мин.
Для собак создали «говорящий» ошейник: будущее общения человека и животногоКошек не обделили вниманием
Новый «голосовой ошейник» под названием Shazam даст питомцу возможность «отвечать» вам. Созданный компанией Personifi AI, ошейник оснащен предварительно записанным человеческим голосом, который отвечает на ваши запросы, создавая иллюзию разговора с питомцем.
Ошейник в настоящее время доступен только для кошек и собак, но компания планирует расширить свои предложения на других животных. Идея Shazam возникла из опыта Джона МакХейла с его собакой Роско, которую укусила гремучая змея. МакХейл понял важность «эффективного общения» со своим питомцем во время этого «стрессового периода».
Shazam также предлагает практические функции, такие как оповещения о безопасности и отслеживание рутины. Однако зависимость ошейника от предварительно записанных ответов и потенциальное злоупотребление вызывают опасения по поводу его эффективности и этических последствий у Wired, о чем они написали в своей недавней статье.
Новый собеседник в квартире.