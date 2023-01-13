Для совещаний - идеально: Nvidia Broadcast может подделать созвон, будто вы смотрите в камеру

Компания пишет, что эта функция предназначена для “создателей контента, которые хотят записать себя во время чтения своих заметок или сценария без необходимости смотреть прямо в камеру”. По словам Nvidia, Eye Contact постарается сделать так, чтобы цвет ваших симулированных глаз совпадал с цветом ваших реальных глаз.

Издание The Verge опробовало функцию и вынесло вот такой вердикт: “глядя на полученные результаты … я думаю, что он заставляет все выглядеть немного не так, как надо. Частично это связано с анимированным движением глаз … иногда это приводит к тому, что кажется, будто мои глаза двигаются со сверхчеловеческой скоростью”.