Для спасения людей из горящих лесов предложили использовать дроны

По словам разработчика, беспилотник способен опуститься на высоту деревьев, зависнуть на ней и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Утверждается, что это было уже проверено на испытаниях. Разработчики надеются, что в недалёком будущем дрон сможет спасти человека из леса в условиях пожара. BRAERON называют первым российским беспилотником, способным на это.

Как пишет издание «РИА Новости», создатели дрона начали вести переговоры с представителями МЧС, чтобы сотрудничать с ними в будущем. Разработчики также хотят оснастить BRAERON выдвижным механизмов, с помощью которого он сможет вызволять людей, не опускаясь вниз.

Сообщается, что беспилотник способен эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров.