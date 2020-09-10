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Для спасения людей из горящих лесов предложили использовать дроны

Беспилотник может поднять до 200 килограммов груза
Разработчики тяжёлого беспилотника вертикального взлёта BRAERON рассказали, что его можно использовать для спасения людей из горящих лесов. Изначально дрон был создан для перевозки грузов.

По словам разработчика, беспилотник способен опуститься на высоту деревьев, зависнуть на ней и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Утверждается, что это было уже проверено на испытаниях. Разработчики надеются, что в недалёком будущем дрон сможет спасти человека из леса в условиях пожара. BRAERON называют первым российским беспилотником, способным на это.

Как пишет издание «РИА Новости», создатели дрона начали вести переговоры с представителями МЧС, чтобы сотрудничать с ними в будущем. Разработчики также хотят оснастить BRAERON выдвижным механизмов, с помощью которого он сможет вызволять людей, не опускаясь вниз.

Сообщается, что беспилотник способен эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров.