Для танка Т-90М выпустят «умные» приборы

Как пишет «Российская газета», пульт командира предназначен для управления зенитным пулемётом. Он выпускается в нескольких модификациях. Разные версии пульта уже установлены на современных танках Т-72 и боевом модуле «Охотник». Сообщается, что пульт спокойно переносит брызги воды, грязь и пыль, может работать в арктических широтах и в пустыне.

Дисплейный комплекс механика-водителя — это, в сущности, информационно-управляющая система. Она собирает данные с датчиков и контролирует ряд узлов. Комплекс может предупредить механика-водителя о неверных действиях. А если обороты двигателя становятся угрожающими, система даёт команды «Стой», «Тормози» или «Перейди на пониженную передачу». Комплекс способен даже предупредить о пожаре и применении бактериологического оружия.