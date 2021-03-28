Для устройств Apple вышло обновление с защитой от хакерских атак

Обновление безопасности выходит под названием iOS 14.4.2 и iPadOS 14.4.2. watchOS также обновляется до версии 7.3.3.

Уязвимость обнаружили исследователи из Google Project Zero. Apple говорит, что она уже может активно использоваться хакерами. Уязвимость нашли в движке WebKit, который лежит в основе фирменного браузера Apple Safari.

Пока неизвестно, кто именно активно использовал уязвимость, и стал ли кто-то её жертвой. Apple не сообщила, была атака нацелена на небольшую группу пользователей или это была более масштабная атака.

Компания уже в третий раз за год выпускает обновление, предназначенное только для системы безопасности.