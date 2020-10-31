Для военных создали устраняющие запах ног носки

Сообщается, что данное покрытие разработали в Королевских военно-воздушных силах Таиланда. Использованные в покрытии наночастицы могут помочь избавиться от бромидроза, или запаха ног, а также от бактериальной инфекции стоп — мелкоточечного кератолиза.

Как пишет «Популярная механика», разработку проверили на 148 курсантах тайской военно-морской школы. Уточняется, что поражения стоп встречаются у более чем трети таких военнослужащих в Таиланде.

Эксперимент показал, что носки с покрытием значительно уменьшили запах ног. Учёные говорят, что на работу их подтолкнуло наблюдение одного доктора, который стажировался в качестве морского офицера. К тому же ранние исследования показали, что у наночастиц оксида цинка есть антибактериальные свойства.