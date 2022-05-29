Для военных США создадут космические ядерные энергетические системы

Контракты получили две компании Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy. Они должны будут показать ядерные двигатели для небольших космических кораблей, которые будут работать в окололунном (Земля-Луна) пространстве. Стоимость контрактов не раскрывается.

Отмечается, что военные США заинтересованы в наблюдении за окололунным пространством, поскольку в этом секторе увеличивается правительственная и коммерческая деятельность. Если всё пойдет по плану, Ultra Safe Nuclear продемонстрирует EmberCore, перезаряжаемую ядерную батарею. А вот установка Avalanche Energy будет удерживать электроны ближе к атомным ядрам, чем это обычно возможно. В результате будут образовываться энергетические частицы, которые позволят генерировать либо тепло, либо электричество.