Для возвращения проблемного Boeing Starliner с МКС применят новый маневр

Во время запуска 5 июня корабль столкнулся с серьезными проблемами, в том числе с отказами движителей и многочисленными утечками гелия. В итоге NASA решило не рисковать и вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Санни Уильямс на Crew Dragon компании SpaceX.

Несмотря на то, что ранее утверждалось, что Starliner может безопасно вернуться вместе со своим экипажем, корабль Boeing вернется в атмосферу Земли в одиночку, а два астронавта вернутся домой в феврале 2025 года.