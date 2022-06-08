Для вывоза украинского зерна Великобритания предоставит высокотехнологичные ракеты

Цель поддержки в данном случае – разрешение ситуации с вывозом украинского зерна. Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявлял, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему "вооружений для защиты от угроз с моря" и участия военно-морских сил третьих государств, сообщает ТАСС.

При этом, по словам главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс спецоперация России на Украине напрямую влияет на ситуацию с продовольственной безопасности во всем мире.

С чем не согласен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что продовольственный кризис в мире появился задолго до начала спецоперации. На это напрямую повлияла пандемия коронавируса и просчеты западных стран.