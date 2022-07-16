Для японцев на работе начали устанавливать вертикальные ящики для сна

Внутри такого ящика есть полочки, которые поддерживают тело, пока оно расслаблено. Представитель Itoki, мебельной компании, производящей боксы, сказал, что такие спальные места предназначены для того, чтобы дать уставшим работникам место, где можно отдохнуть. «В Японии много людей, которые на какое-то время запираются в туалете, что я не считаю здоровым. Лучше спать в удобном месте», — рассказали создатели ящиков.

Японцы уже давно известный своим трудоголизмом (вынужденным или нет), но недавно стало известно, что проблема только усугубляется. В 2021 году было зарегистрировано рекордное количество обращений по поводу психического здоровья, связанных с работой.