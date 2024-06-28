Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой

Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкойОни будут в ней выступать
Подобно технологии "стелс", используемой в самолетах, ткань обеспечивает конфиденциальность спортсменов, скрывая контуры тела и нижнее белье, которые в противном случае могут быть видны под тонким слоем одежды. Это новшество появилось после жалоб спортсменов во время Олимпийских игр 2020 года на нарушение конфиденциальности при инфракрасной съемке.
Изображение выше было сделано в далеком 2020 году, когда стало известно, что OnePlus 8 Pro оснащен непреднамеренным "рентгеновским" фильтром, который видит сквозь очень тонкий пластик и такую же тонкую одежду. Но это не настоящий рентген, а инфракрасный.
Ткань призвана обеспечить баланс между защитой частной жизни и комфортом спортсменов в потенциально знойных парижских условиях.
Япония, по словам экспертов, является пионером в этой технологии.