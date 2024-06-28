Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2024, 06:00
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Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой

Они будут в ней выступать
В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже японские спортсмены получат модернизированную форму, предназначенную для защиты от инфракрасных камер. Разработанная компаниями Mizuno, Sumitomo Metal Mining и Kyodo Printing, эта экипировка использует новую ткань, которая поглощает инфракрасный свет, не позволяя камерам и датчикам фиксировать скрытое (пример в статье).
Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой
© Ferra

Подобно технологии "стелс", используемой в самолетах, ткань обеспечивает конфиденциальность спортсменов, скрывая контуры тела и нижнее белье, которые в противном случае могут быть видны под тонким слоем одежды. Это новшество появилось после жалоб спортсменов во время Олимпийских игр 2020 года на нарушение конфиденциальности при инфракрасной съемке.

Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой
© Ben Geskin / Twitter

Изображение выше было сделано в далеком 2020 году, когда стало известно, что OnePlus 8 Pro оснащен непреднамеренным "рентгеновским" фильтром, который видит сквозь очень тонкий пластик и такую же тонкую одежду. Но это не настоящий рентген, а инфракрасный.

Ткань призвана обеспечить баланс между защитой частной жизни и комфортом спортсменов в потенциально знойных парижских условиях.

Япония, по словам экспертов, является пионером в этой технологии.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный