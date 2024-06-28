Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой

Изображение выше было сделано в далеком 2020 году, когда стало известно, что OnePlus 8 Pro оснащен непреднамеренным "рентгеновским" фильтром, который видит сквозь очень тонкий пластик и такую же тонкую одежду. Но это не настоящий рентген, а инфракрасный.

Ткань призвана обеспечить баланс между защитой частной жизни и комфортом спортсменов в потенциально знойных парижских условиях.

Япония, по словам экспертов, является пионером в этой технологии.