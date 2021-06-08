Дмитрий Медведев предложил запретить некоторые виды искусственного интеллекта

Также Медведев заявил, что при необходимости нужно ввести контроль за разработками в этой сфере, но при этом следует «не перегнуть палку». Зампредседателя Совбеза признал, что запрещать власти хорошо умеют, но это не всегда эффективно с точки зрения контроля.

Медведев добавил, что технологии, которые станут важными для человеческого развития, не должны попасть под запрет. Чтобы Россия не оказалась «за бортом».