Дмитрий Медведев призвал россиян к пиратству

«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — цитирует ТАСС Медведева. — «Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы всё это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!».

Он также добавил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству. В России пиратство запрещено статьёй 227 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.