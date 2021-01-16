Дмитрий Медведев раскритиковал «цифровой тоталитаризм» США

Медведев заявил, что выборы в США показывают беспрецедентную роль социальных сетей и новых медиа, то есть частных IT-компаний. Он считает, что соцсети развязали информационную войну без правил. Медведев отметил, что такая корпоративная цензура — экстраординарное явление. Также он назвал действия «нескольких технологических корпораций, расположенных в Калифорнии» оголтелой цензурой.

По мнению зампреда Совета Безопасности, то, что сторонников Трампа «маркировали как неблагонадёжных», является призраком цифрового тоталитаризма. Медведев уверен, что IT-компании способствовали расколу в умах граждан США. Также политик добавил, что эта ситуация заставит правительства разных стран предпринимать меры по недопущению подобного.