Дмитрий Медведев вступился за "Гоблина" и пообещал отомстить

При этом сам Пучков сначала не поверил в подлинность сообщения Медведева. Позже “Гоблин” созвонился с сотрудником аппарата Медведева. “Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно”, - сказал Пучков РИА Новости.

В пресс-службе Google РБК при этом объяснили причину блокировки. По их словам, они удалили контент с канала Дмитрия Пучкова за неоднократные нарушения политики видеохостинга относительно разжигания ненависти. Пресс-служба сообщила, что политика платформы запрещает контент, “в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия”.