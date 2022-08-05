Дмитрий Медведев вступился за "Гоблина" и пообещал отомстить

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Дмитрий Медведев вступился за "Гоблина" и пообещал отомститьА тем времен Google объяснил причину блокировок
Вчера вечером канал известного блогера Дмитрия “Гоблина” Пучкова был удален с YouTube. Об этом он написал в своей группе “Вконтакте”. Под этим постом оставил комментарий бывший президент РФ, а ныне зампред совбеза России Дмитрий Медведев. Он вступился за тезку, а также пообещал “отомстить”.
При этом сам Пучков сначала не поверил в подлинность сообщения Медведева. Позже “Гоблин” созвонился с сотрудником аппарата Медведева. “Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно”, - сказал Пучков РИА Новости.
В пресс-службе Google РБК при этом объяснили причину блокировки. По их словам, они удалили контент с канала Дмитрия Пучкова за неоднократные нарушения политики видеохостинга относительно разжигания ненависти. Пресс-служба сообщила, что политика платформы запрещает контент, “в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия”.
Источник:Бизнес Онлайн
Автор:Максим МногословныйТеги: