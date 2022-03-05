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Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине

Он предоставил спутниковый интернет
Гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска в помощи Украине.
Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине

Рогозин заявил, что Маск «перешёл на сторону врага», поскольку предоставил Украине, в том числе украинским ВС возможность пользоваться спутниковой системой Starlink. Как отметил Рогозин, США используют другую группировку. Речь именно о Starlink.

«Группировка Илона Маска, который перешёл на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости
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