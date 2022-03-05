Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине

Рогозин заявил, что Маск «перешёл на сторону врага», поскольку предоставил Украине, в том числе украинским ВС возможность пользоваться спутниковой системой Starlink. Как отметил Рогозин, США используют другую группировку. Речь именно о Starlink.

«Группировка Илона Маска, который перешёл на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.