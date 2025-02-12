Дневники XVI века раскрыли «климатический хаос» и его смертоносные последствия

Первая половина века была необычайно жаркой и засушливой, сообщалось, что реки пересыхали, скот умирал, а люди отчаянно молились о дожде. В конце 1500-х годов, напротив, часто шли проливные дожди и наводнения, что привело к чуме, голоду и нашествию саранчи. За этими климатическими сдвигами последовало более 30 лет чумы и 23 года голода.

Интересно, что эти записи свидетельствуют о том, что Малый ледниковый период — период глобального похолодания — возможно, достиг Трансильвании позже, чем других регионов. Результаты исследования также указывают на то, как общины приспосабливались к экстремальным погодным условиям, возможно, улучшая ирригацию и хранение продуктов.