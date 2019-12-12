Дневной сон оказался смертельно опасен

Статью специалистов из Университета науки и технологий в Ухане об этом опубликовали в журнале Neurology. Они провели исследование длительностью в шесть лет, в котором участвовали 31 750 добровольцев. Средний их возраст составил 62 года.

В начале исследования у испытуемых не было проблем со здоровьем. За всё время наблюдений было зарегистрировано 1557 случаев инсульта. Также участники проходили анкетирование, из которого учёные узнавали их привычки, связанные со сном.

Оказалось, что те испытуемые, которые спали девять и более часов в сутки, имели на 23% выше вероятность получить инсульт. А у тех, кто любил вздремнуть днём и долго поспать ночью, риск был повышен на 85%.