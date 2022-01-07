ДНК-анализ воздуха помог определить животных в зоопарке

Исследователи пояснили, что сбор ДНК позвоночных из воздуха позволяет нам обнаруживать даже тех животных, которых мы не видим. Некоторых животных действительно трудно отследить визуально. Один из учёных рассказал, как ездил на Мадагаскар в надежде увидеть много лемуров. Но в итоге он их не наблюдал визуально, а только слышал, как они они прыгают по веткам.

В рамках новой работы для сбора ДНК в воздухе исследователи использовали вентилятор, к которому прикрепили фильтр. Вентилятор всасывает воздух из зоопарка и его окрестностей, который может содержать генетический материал из любого количества источников, таких как слюна, мех или фекалии.

В результате учёные обнаружили ДНК 25 видов млекопитающих и птиц и даже ДНК, принадлежащую евразийскому ежу, находящемуся под угрозой исчезновения в Великобритании.