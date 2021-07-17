ДНК человека оказалась уникальной лишь на 7%

Учёные говорят, что это очень маленький процент. «Такие открытия — причина, по которой учёные отказываются думать, что мы, люди, так сильно отличаемся от неандертальцев», — пояснил один из авторов исследования.

В работе использовались ДНК, извлечённые из неандертальцев и денисовцев, а также из 279 современных людей.

Учёные также увидели, что уникальной и общей для всех живущих в мире людей является и вовсе меньшая часть генома — всего 1,5%. Исследователи рассказали, что эти области генома сильно обогащены генами, которые имеют отношение к нервному развитию и функциям мозга.

В целом, открытие показывает, что мы — представители очень молодого вида. Не так давно мы делили планету с другими видами людей.