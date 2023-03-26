ДНК из волос Бетховена раскрыла его семейную тайну

Исследователи проанализировали образцы волос композитора. Известно, что в течение многих лет его преследовали проблемы с желудочно-кишечным трактом (боль и диарея) и заболевание печени. Учёные не обнаружили, что Бетховен был особенно генетически восприимчив к какому-либо конкретному желудочно-кишечному заболеванию. А вот с печенью всё оказалось интереснее.

Оказалось, что у композитора было две копии определённого варианта гена PNPLA3, связанного с циррозом печени. У него также были единичные копии двух вариантов гена, вызывающего гемохроматоз — заболевание, повреждающее печень. Анализы также показали, что Бетховен был инфицирован вирусом гепатита В в последние месяцы своей жизни (а возможно, и раньше). Более того, употребление алкоголя могло усугубить риск заболевания печени.

Анализ ДНК также открыл семейную тайну Бетховена. Учёные выяснили, что в какой-то момент в семи поколениях семьи Людвига чей-то отец не был биологическим.