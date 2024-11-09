ДНК опровергла давно устоявшиеся взгляды на жителей Помпеи

Вопреки прежним интерпретациям, люди, которых раньше считали родственниками, например, мать с ребенком или сестры, не имели генетической связи. Некоторые останки, традиционно приписываемые женщинам, были идентифицированы как мужские.

Данные о ДНК также показали космополитичный характер населения Помпеи, большинство людей которого происходило от иммигрантов с восточного Средиземноморья, что лишь подчеркивает разнообразие Римской империи.

Исследование также способствует более глубокому пониманию мобильности и культурного обмена в древних обществах, пишут учёные.