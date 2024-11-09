ДНК опровергла давно устоявшиеся взгляды на жителей Помпеи

Опубликовано 09 ноября 2024, 14:151 мин.
ДНК опровергла давно устоявшиеся взгляды на жителей ПомпеиНе все были родственниками
Новое ДНК-исследование останков жертв извержения Везувия в 79 году н. э. переписывает историю жителей Помпеи, оспаривая десятилетиями сложившиеся представления. Совместная команда из Университета Флоренции, Гарвардского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка извлекла ДНК из 14 древних останков, обнаружив неожиданные результаты относительно пола, родства и происхождения.
Вопреки прежним интерпретациям, люди, которых раньше считали родственниками, например, мать с ребенком или сестры, не имели генетической связи. Некоторые останки, традиционно приписываемые женщинам, были идентифицированы как мужские.
Данные о ДНК также показали космополитичный характер населения Помпеи, большинство людей которого происходило от иммигрантов с восточного Средиземноморья, что лишь подчеркивает разнообразие Римской империи.
Исследование также способствует более глубокому пониманию мобильности и культурного обмена в древних обществах, пишут учёные.
Автор:Максим Многословный
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