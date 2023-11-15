ДНК помогли в разработке полупроводников

В исследовании, проведенном под руководством профессора Йинга Диао, изучаются модификации нехирального полимера DPP-T4 для формирования хиральных спиральных структур в полупроводниках на основе полимеров. Хиральность, т.е. не накладываемое друг на друга зеркальное отражение, может найти применение в таких областях, как эффективные солнечные батареи, квантовые вычисления и передовая трехмерная визуализация.

Это открытие подчеркивает необходимость изучения различных мезофазных структур для потенциального улучшения оптических, электронных и механических свойств.