До 10 лет тюрьмы: в России начнут наказывать за нарушение работы с данными граждан

В целом, поправки устанавливают размер штрафа за нарушение порядка сбора, обработки или хранения биометрических данных от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических, пишет «Коммерсант». Кроме того, за умышленное внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС) «заведомо недостоверных сведений» будут грозить принудительные или обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, а при тяжких последствиях — до десяти лет.

К биометрическим данным относятся отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз, анализы ДНК, рост, вес, фотографии, видеозаписи и другие данные, позволяющие установить личность.