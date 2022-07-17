До 100 раз за ночь: гормон стресса оказался способен постоянно будить наш мозг

Учёные утверждают, что такие краткосрочные периоды бодрствования мозга только улучшают память. «Технически вы просыпаетесь, потому что активность мозга в эти очень короткие моменты такая же, как во время бодрствования, однако спящий этого не замечает», — рассказали исследователи.

Было известно, что фрагментированный сон ухудшает укрепление памяти, в то время как сон с небыстрым движением глаз (NREM) и сон с быстрым движением глаз (REM) способствует этому. Однако связь между микропробуждениями и аспектами сна, способствующими памяти, оставалась неясной. В новом исследовании учёные наблюдали у мышей, как высвобождение медиатора возбуждения норадреналина формирует микроархитектуру сна. Учёные пришли к выводу, что амплитуда колебаний норадреналина может быть целью для манипуляций, чтобы улучшать сон при нарушениях.