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До 100 раз за ночь: гормон стресса оказался способен постоянно будить наш мозг

Но это не плохо
Учёные из Копенгагенского университета выяснили, что гормон стресса норадреналин заставляет мозг человека пробуждаться более 100 раз за ночь. Но переживать тут не о чем.
До 100 раз за ночь: гормон стресса оказался способен постоянно будить наш мозг

Учёные утверждают, что такие краткосрочные периоды бодрствования мозга только улучшают память. «Технически вы просыпаетесь, потому что активность мозга в эти очень короткие моменты такая же, как во время бодрствования, однако спящий этого не замечает», — рассказали исследователи.

Было известно, что фрагментированный сон ухудшает укрепление памяти, в то время как сон с небыстрым движением глаз (NREM) и сон с быстрым движением глаз (REM) способствует этому. Однако связь между микропробуждениями и аспектами сна, способствующими памяти, оставалась неясной. В новом исследовании учёные наблюдали у мышей, как высвобождение медиатора возбуждения норадреналина формирует микроархитектуру сна. Учёные пришли к выводу, что амплитуда колебаний норадреналина может быть целью для манипуляций, чтобы улучшать сон при нарушениях.

Источник:Nature
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