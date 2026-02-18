До 14 дней работы, недорого: утекли подробности фитнес-браслета Huawei Band 11 Pro

Браслет будет доступен в трёх цветах: зелёном, синем и чёрном. Корпуса тоже будут разные — из алюминия или из сплава титана и алюминия. Устройство защищено от воды (до 50 метров) и пыли по стандарту IP67.

Huawei Band 11 Pro получит 1,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 482×286 пикселей. Экран яркий — до 2000 нит. Вес браслета без ремешка — 14 граммов. Внутри установлена батарея на 300 мА·ч. В режиме энергосбережения устройство сможет работать до 14 дней, при обычном использовании — около 10.

Модель оснащена встроенным GPS и датчиками для отслеживания шагов, пульса, уровня кислорода в крови и стресса. Есть дыхательные упражнения. С браслета можно читать уведомления, просматривать сообщения и отвечать на звонки.

Ожидаемая цена новинки — от 50 до 70 евро в зависимости от версии.