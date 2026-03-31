До 14 дней работы: в М.Видео стартовали продажи HUAWEI Band 11 и WATCH Ultimate 2

До 14 дней работы: в М.Видео стартовали продажи HUAWEI Band 11 и WATCH Ultimate 2От 3 999 рублей за браслет и до 81 399 рублей за часы
Band 11 — легкий и тонкий браслет. Устройство помогает следить за физической активностью, пульсом, уровнем кислорода в крови и качеством сна. Также браслет дает советы, как улучшить самочувствие и режим дня. Версия Band 11 Pro дополнительно поддерживает GPS и расширенные функции для бега. Она может анализировать тренировки и давать рекомендации. Браслеты работают до 8 дней без подзарядки (или до 14 дней в экономичном режиме).
HUAWEI WATCH Ultimate 2 — это более продвинутая модель. Часы выполнены из прочных материалов и подходят даже для погружения под воду (до 150 метров). Они поддерживают разные спортивные режимы, включая дайвинг и гольф. Часы также помогают следить за здоровьем и позволяют оставаться на связи без телефона благодаря eSIM.
Стоимость новинок в каналах М.Видео:
-
HUAWEI Band 11 — от 3 999 рублей.
-
HUAWEI Band 11 Pro — 4 999 рублей.
В период с 31 марта до 30 апреля на обе версии действует скидка 500 рублей.
- HUAWEI WATCH Ultimate 2 — 81 399 рублей.
На них скидка 10 000 рублей.