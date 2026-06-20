Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2026, 14:30
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До 35 дней работы, акцент на спорт: часы Honor Watch 6 Plus вышли глобально

Есть расширенный отслеживатель спорта
Honor начала глобальные продажи своих умных часов Watch 6. Ранее они вышли в Китае под названием Watch 6 Plus. Цена новинки около 330 долларов. А что по характеристикам?
До 35 дней работы, акцент на спорт: часы Honor Watch 6 Plus вышли глобально

© Honor

Часы выпускаются в одном размере, 46,5 мм. Экран 1,46-дюймовый AMOLED с разрешением 464×464, пиковая яркость достигает 3000 нит. Также есть функция управления мокрыми пальцами. Защита от воды и пыли соответствует стандартам 5ATM и IP69.

Батарея ёмкостью 980 мА·ч позволяет работать до 35 дней в экономном режиме и около 17 дней при обычном использовании. Встроенный GPS с поддержкой двух диапазонов (L1+L5).

Часы работают на MagicOS и предлагают более 120 спортивных режимов. Особое внимание уделили футболу и бадминтону: в первом измеряются скорость спринта и строится карта перемещений, а в во втором считаются удары, их сила и соотношение ударов справа и слева.

До 35 дней работы, акцент на спорт: часы Honor Watch 6 Plus вышли глобально

© Honor

Для здоровья есть оптический датчик пульса, отслеживание сна, стресса и вариабельности сердечного ритма. На основе этих данных формируется общая оценка энергии организма.

Есть встроенный микрофон и динамик, NFC, а также возможность получать уведомления сразу с двух подключённых смартфонов.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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