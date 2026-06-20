До 35 дней работы, акцент на спорт: часы Honor Watch 6 Plus вышли глобально

Часы выпускаются в одном размере, 46,5 мм. Экран 1,46-дюймовый AMOLED с разрешением 464×464, пиковая яркость достигает 3000 нит. Также есть функция управления мокрыми пальцами. Защита от воды и пыли соответствует стандартам 5ATM и IP69.

Батарея ёмкостью 980 мА·ч позволяет работать до 35 дней в экономном режиме и около 17 дней при обычном использовании. Встроенный GPS с поддержкой двух диапазонов (L1+L5).

Часы работают на MagicOS и предлагают более 120 спортивных режимов. Особое внимание уделили футболу и бадминтону: в первом измеряются скорость спринта и строится карта перемещений, а в во втором считаются удары, их сила и соотношение ударов справа и слева.