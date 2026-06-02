До 50 ч. работы, двойной ЦАП, переводчик: Realme Buds Air8 Pro оценили в 8990 рублей

Активное шумоподавление достигает 55 дБ. Для звонков — 6 микрофонов плюс датчик костной проводимости. Он считывает вибрации челюсти, и ИИ отделяет ваш голос от шума до 90 дБ.

Есть синхронный переводчик на 30+ языков в реальном времени и помощник для встреч, что записывает и расшифровывает разговоры с разбивкой по темам.

До 12 часов работы без кейса, до 50 часов с кейсом. Быстрая зарядка. Bluetooth 6.1, подключение к трём устройствам сразу, игровой режим с задержкой 45 мс. Защита от пота и дождя (IPX5).