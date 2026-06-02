Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2026, 11:33
До 50 ч. работы, двойной ЦАП, переводчик: Realme Buds Air8 Pro оценили в 8990 рублей

Поступили в продажу в России
Realme начала продажи в России беспроводных наушников Buds Air8 Pro. Цена — 8 990 рублей. Несмотря на цену, устройству есть, чем удивить.
© realme

Зарядный кейс выполнен с зеркальным покрытием «под полированную сталь». Внутренняя часть мягкая на ощупь и не собирает отпечатков. Сами наушники тоже «зеркальные».

В каждом наушнике два динамика: 11 мм для басов и 6 мм для высоких частот. У каждого динамика свой ЦАП. Поддерживается кодек LHDC 5.0 и качество Hi-Res Audio.

© realme

Активное шумоподавление достигает 55 дБ. Для звонков — 6 микрофонов плюс датчик костной проводимости. Он считывает вибрации челюсти, и ИИ отделяет ваш голос от шума до 90 дБ.

Есть синхронный переводчик на 30+ языков в реальном времени и помощник для встреч, что записывает и расшифровывает разговоры с разбивкой по темам.

До 12 часов работы без кейса, до 50 часов с кейсом. Быстрая зарядка. Bluetooth 6.1, подключение к трём устройствам сразу, игровой режим с задержкой 45 мс. Защита от пота и дождя (IPX5).

Источник:realme
Автор:Максим Многословный
