До 72 часов работы и шумоподавление: Xiaomi выпустит первые полноразмерные наушники

Опубликовано 28 апреля 2026, 04:251 мин.
До 72 часов работы и шумоподавление: Xiaomi выпустит первые полноразмерные наушникиРаскрыли случайно
Xiaomi вовсю готовится выпустить первые полноразмерные наушники. Новинка под названием Redmi Headphones Neo появилась на страницах интернет-магазинов (без возможности покупка пока).
© Redmi
Судя по утечкам, наушники ориентированы на бюджетный сегмент. Они оснащены 40-мм динамиками. Также заявлена система активного шумоподавления — может снижать внешний шум до 42 дБ. Подключение происходит через Bluetooth 5.4. Кроме того, есть разъём USB-C.
Без включенного шумоподавления наушники могут работать до 72 часов без подзарядки.
Цена пока немного отличается в разных магазинах, но в среднем составляет около 50−60 долларов.
На старте ожидаются два цвета — чёрный и белый, позже может появиться и синий вариант.